Bakan Işıkhan: 44 ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendi

REKLAM advertisement1

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne alındı. Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8 bin 375´e çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı görsele göre listeye alınan ilaçlardan bazıları şöyle; 9 kanser, 2 diyabet, 4 alerjik rinit ve astım, 3 sindirim sistemi, 1 metabolik hastalık, 1 hipertansiyon, 1 multiple skleroz, 6 kalp damar hastalıkları ilacı.