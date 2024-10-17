Bakan Güler, İngiliz mevkidaşı Healey ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştü
Giriş: 17.10.2024 - 21:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:29
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Bakan Güler temaslarını sürdürüyor. Güler, İngiliz mevkidaşı Healey ile görüştü.
NATO Karargahında gerçekleşen görüşmede, NATO’nun faaliyetleri ile ikili askeri güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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