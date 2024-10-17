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        Haberler Dünya Bakan Güler, İngiliz mevkidaşı Healey ile görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Bakan Güler, İngiliz mevkidaşı Healey ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:29 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:29
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        Güler, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
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        NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Bakan Güler temaslarını sürdürüyor. Güler, İngiliz mevkidaşı Healey ile görüştü.

        NATO Karargahında gerçekleşen görüşmede, NATO’nun faaliyetleri ile ikili askeri güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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