        Haberler Gündem Bakan Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Devlet Mezarlığını ziyaret etti

        Bakan Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Devlet Mezarlığını ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün bizlere düşen görev emanet ettiğiniz bu vatanı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak bağımsızlığımızı ve milli birliğimizi ilelebet muhafaza etmektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 16:51 Güncelleme: 30.08.2025 - 16:51
        Bakan Güler'den ziyaret
        Milli Savunma Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığını ziyaret etti.

        Güler, burada yaptığı konuşmada, "Büyük Zafer"in, milletin istiklal ve istikbali uğruna verdiği onurlu mücadelenin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz imanının abideleşmiş timsali olduğunu belirtti.

        Bu eşsiz zaferin, Türk ordusunun kahramanlığı ve milletin fedakarlığı ile kazanılmış Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu açtığını ifade eden Güler, konuşmasında şunları kaydetti:

        "Bugün bizlere düşen görev, emanet ettiğiniz bu vatanı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak, bağımsızlığımızı ve milli birliğimizi ilelebet muhafaza etmektir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda köklü tarihimizden, milli ve manevi değerlerimiz ile şanlı ecdadımızdan aldığımız ilhamla ülkemizin ve asil milletimizin her alandaki hak ve menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de korumaya, bölgesinde lider, dünyada etkin bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

        Bu anlamlı gün vesilesiyle bin yıldır bizlere yurt olan aziz vatanımızda, bugünlere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan Mete Handan Sultan Alparslana, Fatih Sultan Mehmetten Gazi Mustafa Kemal Atatürke ve bugüne kadarki bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

        Bakan Gülere ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de eşlik etti.

        #Yaşar Güler
        #devlet mezarlığı
        #haberler
