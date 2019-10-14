Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle;

""Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir ve bu operasyondaki temel hedefimiz terör unsurlarına karşıdır. Türkiye bu operasyonu uluslararası hukuk çerçevesinde yapmaktadır. Bu operasyonu terör gruplarına karşı yapmaktadır ve sivillere hiçbir şeklide zarar vermemek şartıyla bu operasyonu sürdürmektedir. Biz hakkımızı kullanıyoruz. Bu operasyona karşı 'savaş' demek asla kabul edilir bir şey değil. Savaş iki egemen ülke arasında olur. Bu bir meşru müdafaadır. Asla bir etnik ya da bir dini grubun demografik yapısının değişmesi değildir. Suriyeliler ülkelerine dönsün diye yapılan bir harekattır. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Türkiye güvenli ise Avrupa güvenlidir. Avrupalı dostlardan bu mücadeleye destek beklerdik. Bu desteğin verilmemesi asla kabul edilir bir şey değil. Türkiye olarak PKK'la da YPG ile de DEAŞ'la da en büyük mücadeleyi biz veriyoruz. Bu mücadele bir meşru müdafaadan doğan bir haktır"