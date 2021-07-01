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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kanun teklifiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun."