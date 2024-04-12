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        Haberler Sağlık Bakan Göktaş: Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ediyoruz - Haberler

        Bakan Göktaş: Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ediyoruz

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son yıllarda dijitalleşme ile çocukların büyük bir risk altında olduğuna dikkat çekerek, "Bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz çalışma grupları ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden korurken, diğer yandan da çocuk dostu yayınları destekleyerek zararlı içeriklerle mücadale ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:26
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        Bakan Göktaş, çocukların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yetişmeleri için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri bu çerçevede gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyerek, her bir çocuğun güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlayacak çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Bu kapsamda bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz çalışma grupları ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden korurken, diğer yandan da çocuk dostu yayınları destekleyerek zararlı içeriklerle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

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        Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubu’nun aktif bir şekilde görev aldığını kaydeden Bakan Göktaş, “Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ediyoruz. Çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere yönelik hem kurumsal hem de kurumlar arası müdahale süreci yürütüyoruz” dedi.

        "2.054 İÇERİĞE MÜDAHALE ETTİK"

        Müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile iş birliği yaptıklarını belirten Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda çocukların sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 2.054 içeriğe müdahale edildi. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psiko-sosyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz ” ifadelerini kullandı.

        KİTAPLAR TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

        Bakan Göktaş, çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunmasına yönelik yapmış oldukları çalışmaların yanı sıra onların psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlaması için Çocuk Dostu Kitap Listesi hazırlayan bir çalışma grubunun da olduğunu bildirdi.

        Çocuk dostu yayınların desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele amacıyla uzmanlardan oluşan bu çalışma grubunun yol gösterici bir rolü olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, “Çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikteki kitaplardan yararlandırılmasını sağlamak ve kitap seçiminde ailelere ve çocuklara rehberlik olunması amacıyla 0-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik basılı eserler oluşturduğumuz komisyon tarafından titizlikle inceleniyor” dedi.

        Çalışma grubu tarafından kitapların çocuğun merak duygusunu destekleme, yaşamda karşılaşacağı zorlukları aşmak için akılcı sorun çözme yolları kullanma, duygu sömürüsü içermeme, hayal ve düşünce gücünü geliştirme gibi özellikleri taşıyıp taşımadığının da dikkate alındığını kaydeden Bakan Göktaş, “Komisyon tarafından çocuk kitapları listesine Mart ayında 40 yeni yayın daha eklendi.Böylece 2018 yılından bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı da 1.638’e ulaştı” dedi.

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