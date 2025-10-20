Habertürk
        Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile görüştü. Görüşme, Lüksemburg'da gerçekleşti.

        Giriş: 20.10.2025 - 21:37 Güncelleme: 20.10.2025 - 23:17
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.

        Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Lüksemburg’da, AB Dış İlişkiler Konseyi marjında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında Yunan mevkidaşı ile bir araya geldiği belirtildi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

        TOPLANTIYA İŞTİRAK ETTİ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg’da düzenlenen "Karadeniz Bölgesinde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık Konulu Bakanlar Toplantısı"na iştirak etti.

        Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Lüksemburg’da düzenlenen "Karadeniz Bölgesinde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık Konulu Bakanlar Toplantısı"na katıldığı belirtildi.

