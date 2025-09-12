Bakan Fidan Tajani ile bir araya geldi | Dış Haberler

Bakan Fidan Tajani ile bir araya geldi | Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı Sayın (Giorgia) Meloni bu konudaki iradelerini en güçlü şekilde defalarca ortaya koymuşlardır." dedi.

Bakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Tajani'ye, gösterdiği misafirperverlik sebebiyle teşekkürlerini sunan Fidan, İtalyan mevkidaşıyla her zaman verimli ve kapsamlı görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Fidan, bugünkü toplantıda ikili ve bölgesel konularda işbirliğini geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunulduğunu vurgulayarak, "İtalya ile olan stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı Sayın Meloni bu konudaki iradelerini en güçlü şekilde defalarca ortaya koymuşlardır." diye konuştu.

Kendilerinin de çeşitli projeler üzerinde çalışarak iki ülkenin refah ve güvenliğine katkıda bulunmak için somut adımlar attığının altını çizen Fidan, İtalya ile bölgedeki diğer ülkelere fayda sağlayacak çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Fidan, Türkiye-İtalya ikili ilişkilerinde ticaret, enerji, savunma, göç ve organize suçlarla mücadele gibi alanların ön plana çıktığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 32 milyar doları aştığını ifade etti. - Savunma sanayisindeki işbirliği Hedefin bunu 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu dile getiren Fidan, "Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde Baykar firmasının İtalyan'ın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i bünyesine katması, ayrıca İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile ortaklık kurması bölgemiz için örnek teşkil etmektedir." şeklinde konuştu. Fidan, Eurofighter temini konusunda kat edilen ilerlemenin Türkiye ile İtalya açısından son derece önemli olduğu belirterek, Akdeniz bölgesinin Avrupa'nın enerji güvenliği ve bağlantısallığı bakımından da anahtar konumda olduğuna işaret etti. REKLAM Bakan Fidan, şunları kaydetti: "Bu alanlardaki işbirliğimizin geliştirilmesi hem ikili hem de bölgesel düzeyde büyük fayda sağlayacaktır. Diğer taraftan deniz yetki alanlarımızda öngörülen faaliyetlerin egemen halklara saygılı biçimde uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde ve etkin eşgüdüm içinde yürütülmesi gerekmektedir. İtalya'nın bu hususta gösterdiği hassasiyetten büyük memnuniyet duyuyoruz."

İtalyan mevkidaşıyla Akdeniz'deki düzensiz göç hareketliliğini de değerlendiklerini aktaran Fidan, Türkiye'nin düzensiz göçle kararlı bir şekilde mücadele ettiğini bildirdi. Fidan, Türkiye'nin gayretleri sonucunda, özellikle Doğu Akdeniz göç güzergahındaki baskının azalmış durumda olduğunu belirterek, bu konuda da İtalya ile ortak çalışmalara devam edileceği mesajını verdi. Türkiye'nin AB'den beklentileri Türkiye-AB ilişkilerine yönelik Fidan, "AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedef olmayı sürdürüyor. Bu süreçte AB'den beklentimiz dar siyasi hesaplarla ön yargılı bir tutum takınmaması ve Türkiye-AB üyelik sürecini canlandıracak adımlar içeren bir vizyon geliştirmesidir." ifadelerini kullandı. REKLAM Fidan, İtalya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteğin, stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısını yansıttığına dikkati çekerek, bu anlayışın tüm AB üyeleri tarafından benimsenmesinin beklenildiğini söyledi. İki ülkenin Avrupa savunmasının güçlendirilmesi konusunda da ortak vizyona sahip olduğunun altını çizen Fidan, "Sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisinin ancak NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin tam katılımıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır." dedi.

Fidan, İtalyan mevkidaşıyla, bölgesel ve uluslararası meseleleri de etraflıca görüşme imkanı bulduklarını aktararak, bu çerçevede Ukrayna'da "adil ve kalıcı barışın tesisi" yönündeki ortak irade ve çabanın ele alındığını belirtti. Türkiye'nin bu hususta, taraflar arasında doğrudan müzakere sürecine ev sahipliği yaparak somut katkı sağladığını anımsatan Fidan, Ankara'nın bundan sonraki dönemde de kolaylaştırıcı rolünü sürdürmeye ve savaşın sona ermesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurguladı. REKLAM Fidan, Afrika'daki güncel gelişmelerinde görüşüldüğünü ifade ederek, kıtada refah ve istikrarın desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Libya'daki durum Bu amaçla kıtadaki ülkelerin öncelik ve beklentileri ışığında ne tür çalışmalar yapabileceğinin ele alındığını belirten Fidan, "Libya'daki siyasi sürecin devam ettirilmesi ve sahadaki aktörlerin diyaloğa teşvik edilmesi yönündeki ortak tutumumuzu yineledik. Libya'nın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği, istikrarı ve güvenliğinin kalıcı şekilde sürdürülmesi önem arz ediyor. Türkiye ve İtalya olarak bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fidan, uluslararası toplumun gündemindeki başlıca meselenin, İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırım ve bölgedeki izlediği yayılmacı politika olduğuna dikkati çekerek, "İsrail, Doha'da düzenlediği saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir. Bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi. REKLAM Katar'ın "barışçıl dış politika izleyen" arabuluculuk faaliyetlerini başarıyla yürüten bir ülke olduğunu aktaran Fidan, İsrail'in yayılmacı politikasının Katar'a kadar uzanmasının, Binyamin Netanyahu'ya göz yuman çevrelerin artık "uyanmasını" sağlaması gerektiğini ifade etti. Bakan Fidan, "Uluslararası toplumu İsrail karşısında gereken önlemleri almaya davet ediyoruz. Son dönemde çok sayıda Batılı ülkenin BM Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu. BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak edeceğini söyleyen Fidan, burada, Filistin halkının acılarının dindirilmesi ve Filistin meselesine kalıcı çözüm bulunması için çaba harcamaya devam edileceğini aktardı.

Bakan Fidan, iki NATO müttefiki, Akdeniz ülkesi ve stratejik ortak olarak ilerleyen dönemde atılacak adımlarla İtalya'yla olan dostluğun daha da güçlendirileceğine inandığını sözlerine ekledi. Libya gündemi Fidan, hitabının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye ve İtalya'nın Libya konusunda aynı politikayı takip ettiğini belirten Fidan, "Türkiye son yıllarda (Libya'da) Batı'yla geliştirdiği ilişki seviyesini Doğu'yla da yakaladı. Bu çerçevede Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih'in Ankara'ya ziyaretleri oldu. Saddam Hafter'in, Bilkasım Hafter'in çeşitli vesilelerle Türkiye'de misafir olması, görüşmelerde bulunması, ağırlanması söz konusu oldu. Şu anda bizim gündemimizde General Halife Hafter'in Türkiye'ye bir ziyareti yok ama yani olması da normal bir konu olurdu." dedi. REKLAM İsrail'in Gazze'deki soykırımı Uluslararası toplumun İsrail'e uyguladığı baskının yetersiz kaldığını ve caydırıcı bir noktaya ulaşmadığını söyleyen Fidan, "Bugün itibarıyla Gazze'de sistematik açlıkla oluşturulan soykırım devam etmekte. İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı ve tehdidi giderek büyümekte." ifadesini kullandı. Fidan, geç de olsa büyük bir uyanma görülen uluslararası kamuoyunun, uluslararası sisteme göre daha hızlı mesafe kat ettiğini vurgulayarak, "İsrail'in yıllar içerisinde uluslararası kamuoyunun gözü önünde oluşturduğu illüzyonun giderek kalkmakta olduğunu görüyoruz. Gerçek yüzünün, gerçek niyetlerinin ortaya çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

İnsanlığın kutsal kabul ettiği bütün kuralların İsrail tarafından umursamazca teker teker nasıl çiğnendiğini bütün dünyanın gördüğüne işaret eden Fidan, "Dünya, özellikle batı toplumu kendi değerleri açısından bir çatışma içerisinde." dedi. Bakan Fidan, İsrail'in işgali ile Batı değerleri arasındaki çatışmanın daha büyük sonuçlara neden olacağını söyledi. Fidan, uluslararası toplumun ve sistemin daha çok gayret göstermesi gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) daha etkili kararlar alarak İsrail'i durdurması gerektiğini, aksi takdirde büyük ölçüde aşınmış olan uluslararası sistemin tamamıyla çökebileceğini kaydetti. REKLAM Rusya'nın Polonya hava sahası ihlali Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında Polonya'nın hava sahasını ihlaliyle alakalı gelişmelere ilişkin, NATO'da daimi temsilciler nezdinde 4. maddeyi konu alan bir olağanüstü toplantı yapıldığını anımsatan Fidan, "Umarım bir daha bunun tekrarını görmeyiz." dedi. Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren savaşın yayılma riskinin olduğunun ve bir an önce durması gerektiğinin Türkiye tarafından ısrarla ve defalarca vurgulandığını hatırlatarak, savaşın durması için barış ve ateşkes görüşmeleri ile esir takasına ev sahipliği yaptıklarını, çeşitli seviyelerde girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede yetkin ve sorumluluk sahibi bir ülke olarak aynı Gazze'deki savaşta olduğu gibi tehlikeleri görebildiğini vurgulayarak, mevcut risklerin hangi türden tehlikeleri doğurabileceğine ilişkin kanaatlerinin olduğunu ve bunların her birinin gerçekleştiğini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki barış ve ateşkes görüşmelerine kaldığı yerden devam edilmesi gerektiğini kaydeden Fidan, "Türkiye ve İtalya olarak bu savaşın bir an önce durması gerektiği konusunda ortak görüşümüz var." değerlendirmesinde bulundu. Fidan, savaşın hem bölgesel hem de küresel güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirterek, NATO üyesi ülkelerin üzerine düşen görevi yaptığını ve istişarelerde bulunduğunu vurguladı. Bakan Fidan, savaşın bir an önce durması için daha fazla çaba ortaya konması gerektiğini söyledi.