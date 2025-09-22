Bakan Fidan'dan diplomatik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüştü.
Giriş: 22.09.2025 - 20:25 Güncelleme: 22.09.2025 - 21:42
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile New York'ta Türkevi’nde bir araya geldi.
Bakan Fidan, diplomatik temaslarını Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong yaptığı görüşme ile sürdürdü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için New York’a gitmişti.
