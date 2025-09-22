Habertürk
    Takipde Kalın!
        Bakan Fidan Suudi mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan diplomatik temaslar

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüştü.

        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 20:25 Güncelleme: 22.09.2025 - 21:42
        Bakan Fidan'dan diplomatik temaslar
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile New York'ta Türkevi’nde bir araya geldi.

        Bakan Fidan, diplomatik temaslarını Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong yaptığı görüşme ile sürdürdü.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu için New York’a gitmişti.

        Habertürk Anasayfa