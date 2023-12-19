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        Haberler Gündem Bakan Fidan, Sergey Lagodinsky'yi kabul etti

        Bakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky'yi kabul etti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 21:52 Güncelleme: 19.12.2023 - 21:52
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        Bakan Fidan, Eş Başkan Lagodinsky'i kabul etti
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        Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

        Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti." ifadesine yer verildi.

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