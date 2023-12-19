Bakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti.
Giriş: 19.12.2023 - 21:52 Güncelleme: 19.12.2023 - 21:52
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti." ifadesine yer verildi.