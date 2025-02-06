Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Giriş: 06.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:35
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.
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