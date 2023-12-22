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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

        Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:54 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:54
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        Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün telefonda görüştü.

        Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ele alındı.

        Dışişleri Bakanı Fidan görüşmede, barış anlaşmasının biran önce imzalanmasının önemini vurguladı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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