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        Haberler Dünya Bakan Fidan, New York'ta Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg'le görüştü

        Bakan Fidan, New York'ta Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg'le görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 20:48 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:48
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        Bakan Fidan, New York'ta Avusturyalı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde New York'taki Türkevi’nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü belirtildi.

        BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katılacağı üst düzeyli oturum gerçekleştirecek.

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