Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Giriş: 16.09.2025 - 19:26 Güncelleme: 16.09.2025 - 19:26
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
