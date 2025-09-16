Habertürk
        Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati telefonda görüştü.

        Giriş: 16.09.2025 - 19:26 Güncelleme: 16.09.2025 - 19:26
        Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

