        Bakan Fidan Malezyalı mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Malezyalı ve Faslı mevkidaşları ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile görüştü. Bakan Fidan diplomatik temaslarını, Faslı mevkidaşı Nasser Bourita'yla yaptığı görüşmeyle sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 21:45 Güncelleme: 26.09.2025 - 22:55
        Bakan Fidan'dan diplomatik temaslar
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile bir araya geldi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Hasan ile görüştü.

        Bakan Fidan, diplomatik temaslarını, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşme ile sürdürdü.

        Bakan Fidan, ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile de bir araya geldi.

