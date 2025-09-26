Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Malezya Dışişleri Bakanı Hasan ile görüştü.

Bakan Fidan, diplomatik temaslarını, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile yaptığı görüşme ile sürdürdü.

Bakan Fidan, ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile de bir araya geldi.