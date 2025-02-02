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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ortak basın toplantısında konuştu | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile ortak basın toplantısında konuştu

        Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine ilişkin, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:31 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:31
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        Bakan Fidan Katar'da
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının Gazze'den sürülmesiyle ilgili önerisine ilişkin, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

        Türkiye olarak Kahire'de sunulan bildirinin arkasında olunduğunu ve desteklendiğini vurgulayan Fidan, "(Trump'ın önerisi) Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi, bunların başka ülkelere gönderilmesi projelerine tamamıyla karşıyız. Bu, gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif." diye konuştu.

        Fidan, herkesin bunun karşısında durması gerektiğini dile getirdi.

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