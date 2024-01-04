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        Haberler Dünya Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

        Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la telefon görüşmesi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:30 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:30
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        Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşmesinde, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

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        Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve ilerleyen zamanda düzenlenecek ziyareti ele alındı.

        İran'daki saldırılar

        Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.

        Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

        Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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