Bakan Fidan'ın Roma ziyareti iptal edildi

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Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışı sağlama amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ni temsilen temaslarda bulunan heyetin Roma ziyareti 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşemeyecektir. Bu çerçevede Sayın Bakanımızın da Roma'yı ziyareti söz konusu olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.