Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan'ın Almanya'da diplomasi trafiği

        Bakan Fidan'ın Almanya'da diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüştü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2024 - 15:17 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için bulunduğu Almanya'nın Münih kentinde dün Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi.

        Bakan Fidan Münih temasları çerçevesinde bugün de Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile görüştü.

        Bakan Fidan’ın, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşmesinde ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı ve Milatovic’in Türkiye ziyaretinin takviminin görüşüldüğü kaydedildi. Türkiye, 2023’te Karadağ’daki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı oldu ve Türkiye’nin toplamda 400 milyon euroya yakın yatırımı bulunuyor.

        Fidan ayrıca Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomik ilişkiler ve gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlerin ele alındığı ifade edildi. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın yıl içinde düzenleneceği planlanırken Kosova’daki FETÖ yapılanmasıyla mücadele konusunda güçlü bir ortak iradenin mevcut olduğu ortaya kondu. Belgrad-Priştine Diyaloguna Türkiye’nin desteğinin yinelendiği görüşmede ayrıca Kosova tarafınca 10 Ekim 2023 tarihinde KFOR’un komutasının Türkiye’ye geçmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevgilisine 9 kez kafa atmıştı! Ödül gibi ceza!
        Sevgilisine 9 kez kafa atmıştı! Ödül gibi ceza!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        O kuryeye hapis cezası
        O kuryeye hapis cezası
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı
        Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Habertürk Anasayfa