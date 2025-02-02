Bakan Fidan, Hamas yetkilileriyle Katarda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.

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Bakanımız @HakanFidan, Doha’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.



Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze’deki insani durum ele alındı. pic.twitter.com/1CJXFCpThq — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 2, 2025