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        Haberler Dünya Bakan Fidan Hamas yetkilileri ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Hamas yetkilileri ile görüştü

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosu'nun üyeleri ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.01.2025 - 22:55 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:57
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        Bakan Fidan Hamas yetkilileri ile görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosu’nun üyeleri ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Bakan Fidan, Gazze’de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.

        Bakan Fidan ayrıca, Gazze’ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere, Türkiye’nin Filistin’e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.

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