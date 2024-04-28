Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Bakan Fidan Riyad'da Ürdün ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Giriş: 28.04.2024 - 19:49 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:49
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.
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