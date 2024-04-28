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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği!

        Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği!

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Bakan Fidan Riyad'da Ürdün ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 19:49 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:49
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        Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği!
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        İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.

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