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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan kritik Mısır ziyareti

        Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin daveti üzerine çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mısır'a geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:49 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:49
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        Bakan Fidan'dan kritik Mısır ziyareti
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin daveti üzerine Mısır’a geldi. Bakan Fidan’ı Kahire Havalimanı’nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı. Fidan’ın Mısır’da yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve güncel bölgesel gelişmeler ile uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

        Haberin görseli AA'ya aittir.

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