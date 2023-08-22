Bakan Fidan'dan Irak'a net mesaj

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'tan dostluk ve kardeşlik gereği PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanımasını beklediklerini belirtti.

Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Iraklı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede çok kapsamlı konuları ele aldıklarını belirten Fidan, bunların başında da terörle mücadelenin geldiğini aktardı.

Fidan, PKK terör örgütünün Irak'ın egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayacaklarını vurgu yaparak, "(Irak'la) Ortak düşmanız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz." dedi.

PKK'nın Sincar, Mahmur, Kandil ve Süleymaniye'nin yanı sıra birçok Irak köyünü işgal ettiğine dikkati çeken Fidan, terör örgütünün Suriye ve Irak arasında sınırları yok sayarak kurduğu terör koridoruyla bu iki bölgeyi birleştirme arayışı içinde olduğuna işaret etti.

Bakan Fidan, Türkiye'nin terörle mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Emperyal güçlerin maşası haline gelmiş olan PKK terör örgütüne karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini her seviyede destekliyoruz. Ayrıca kendilerinden (Irak'tan) dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz. Biz, ismi ne olursa olsun ister PKK, ister DEAŞ, Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine kasteden, Iraklı kardeşlerimizin istikrar ve refahına göz diken, insanlık suçu işleyen her türlü terör örgütüne karşı mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazırız."