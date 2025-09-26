Bakan Fidan'dan görüşmeye dair açıklama

Habertürk
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Giriş: 26.09.2025 - 01:05 Güncelleme: 26.09.2025 - 01:05
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Bakan Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız, Vaşington’da ABD Başkanı Sayın Trump ile görüştüler.

        Toplantıda, iki müttefik ve dost ülke olarak önümüzdeki dönemde atacağımız ortak adımlar ele alındı. Bölgesel düzeyde hayata geçirebileceğimiz iş birliği konularına odaklanıldı.

        Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret oldu. ABD ile olan ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde, ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

