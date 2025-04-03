Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
Bakan Fidan, toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Bakan Fidan ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Baerbock ile görüştüğü bildirildi.
BAKAN FİDAN UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Sibiha ile görüştüğü bildirildi.