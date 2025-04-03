Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 19:46 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

        Bakan Fidan, toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

        Bakan Fidan ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Baerbock​​​​​​​ ile görüştüğü bildirildi.

        BAKAN FİDAN UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

        Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Sibiha​​​​​​​ ile görüştüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Kupada 11'ler belli oldu!
        Kupada 11'ler belli oldu!
        TIR'la otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        TIR'la otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Habertürk Anasayfa