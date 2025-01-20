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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Komisyonu üyesi Hadja Lahbib ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Komisyonu üyesi Hadja Lahbib ile görüştü. İkili görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:19 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:19
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        Bakan Fidan AB Komisyonu üyesi ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Amacımız o ki Suriye'nin yeni dönemde yaptırımlardan kurtularak normal bir ekonomiye kavuşması, ekonomik ortamın ve yeniden yapılanmanın, yeniden kalkınmanın giderek daha iyiye gitmesi ve milyonlarca yerinden edilmiş mülteci kardeşlerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleri." dedi.

        Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile Bakanlık'ta yaptığı görüşmesinin ardından konuştu.

        Lahbib'in Ankara ve Gaziantep'te temaslarda bulunduğunu hatırlatan Fidan, Lahbib ile Belçika Dışişleri Bakanlığı döneminden tanıştığını kaydetti.

        Fidan, Lahbib ile özellikle Filistin konusunda yoğun mesai yaptığını kaydederek, "Bu meselede büyük olumlu katkısı olan hem siyasetçi, hem bakan." ifadesini kullandı.

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        Lahbib'in şimdi Türkiye'yi AB Komiseri olarak ziyaret ettiğini anımsatan Fidan, "Bizim özellikle kendilerinin görev alanına düşen konularda Avrupa Birliği'nin, Türkiye'deki deprem sonrası yapmış olduğu yardımlar, destekler ve projelerle ilgili tabii ki teşekkürlerimizi her zaman iletiyoruz." dedi.

        Bakan Fidan, bu konudaki çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Avrupa Birliği'nin, deprem sonrası yaraların sarılmasındaki ortaya koyduğu projeler ve diğer çalışmalar bizim ana gündem maddelerimizi oluşturuyor. Ayrıca, kendileri dün Suriye'yi ziyaret ettiler. Avrupa Birliği'nin özellikle Suriye'deki insani ve kalkınmayla ilgili sorunları yönetmede ne türden yardımları olabilir ona yönelik gözlemlerini yaptılar. "

        Fidan, bu konuda Türkiye'nin perspektifinin iletildiğine dikkati çekerek, "Amacımız o ki Suriye'nin yeni dönemde yaptırımlardan kurtularak normal bir ekonomiye kavuşması, ekonomik ortamın ve yeniden yapılanmanın, yeniden kalkınmanın giderek daha iyiye gitmesi ve milyonlarca yerinden edilmiş mülteci kardeşlerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleri. Bu konuda da kendileriyle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Türkiye halen aday ülke ve AB'nin kilit bir ortağı

        Fidan'a teşekkür ederek ve Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Lahbib de "Türkiye halen aday ülke ve AB'nin kilit bir ortağı." dedi.

        Lahbib, AB’nin sivil koruma mekanizması çerçevesindeki güçlü işbirliğine işaret ederek, "Türkiye bu mekanizma içerisinde çok kıymetli ve aktif bir ortak." değerlendirmesini yaptı.

        Geçen hafta Şam'a yaptığı ziyaretle Esed rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye’yi ziyaret eden ilk AB Komisyonu üyesi olduğunu belirten Lahbib, ziyareti kapsamında Suriye'deki yeni yönetim ve sivil toplumla bir araya geldiğini aktardı.

        Lahbib, "Bölgede jeopolitik açıdan bir karmaşa hakim ve AB açısından Türkiye ile birlikte çalışmak çok büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede buradaki duruma yeterli bir müdahalede bulunmak ve uluslararası camianın yardım çalışmalarını aktarmak bizim için önemli." dedi.

        "Suriye'de başarılı bir geçiş süreci istiyoruz." ifadesini kullanan Lahbib, ülkedeki çeşitli toplulukların ve tüm Suriyelilerin "değer gördüğü ve benimsendiği bir geçiş süreci" olmasını istediklerini dile getirdi.

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        Lahbib, "Aynı zamanda güvenli, gönüllü, insan onuruna yakışır bir geri dönüş sürecinin başlatılmasını istiyoruz." diye konuştu.

        "İnsanlık krizi milyonlarca Suriyeli etkilemeye devam ediyor"

        Türkiye'nin iç savaşın başlamasından bu yana Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlara işaret eden Lahbib, "Türkiye'nin yıllar içerisinde mültecilerle ilgili attığı adımlar ve sunduğu destekler hayati önem taşıdı. AB de bu çerçevede çok büyük destekler sağladı ve halen destek sağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Lahbib, Suriye’deki sivillerin ihtiyaçlarına cevap olarak AB'nin 235 milyon avroluk yardım paketini duyurduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

        "İnsanlık krizi milyonlarca Suriyeli'yi etkilemeye devam ediyor ve AB bu çerçevede bu ızdırabı azaltmak için, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edecek. Türkiye insani yardım koridorların oluşturulması açısından çok büyük bir role sahip. AB'nin Suriye'ye acil yardım ulaştırmasında çok önemli bir rol oynuyor."

        "(Gazze'de) Ateşkesin uygulanmaya devam edilmesi gerekiyor"

        Lahbib, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sayesinde esirlerin serbest bırakıldığını ve "uzun bir aradan sonra ilk kez insani yardımların ulaştırıldığını" belirtti.

        Ateşkesin uygulanmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Lahbib, "Böylelikle bütün esirler serbest bırakılsın ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmaya devam etsin ki bu insanlık dramı, insanların yaşadığı bu ızdırap sona erebilsin." diye konuştu.

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