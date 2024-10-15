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Diplomatik kaynaklar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile 8 Kasım'da Atina'da bir araya gelerek münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi de dâhil olmak üzere ikili konuları ele alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Yunanistan ile ilişkilerin gelişmekte olduğuna inandığını ve Gerapetritis-Fidan görüşmesinin deniz bölgeleri ve hava sahası gibi konulara çözüm bulmayı amaçladığını söylemişti.

Gerapetritis de, dışişleri bakanlarının kıta sahanlığı ve ekonomik bölgenin sınırlandırılmasına ilişkin görüşmelerin başlatılması için koşulların uygun olup olmadığını araştırmakla görevlendirildiğini ifade etmişti.