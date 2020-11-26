Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı" açıklamasında bulundu

Bakan Ersoy "AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi

Sürecek...