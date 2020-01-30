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EMITT Fuarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, Çin'den 2019 yılında 450 bine yakın turist geldiğini, bu sene için yaklaşık yüzde 20 büyüme öngörüsünde bulunduklarını belirterek şunları kaydetti:
"Çin'den beklentilerimizi revize edeceğiz ama Türkiye'nin genel turizm hedeflerini, sayılarını etkiler mi? 2019'u 52 milyon turistle kapatan bir Türkiye'yi konuşuyoruz. 2020 hedefimiz de 58 milyonu aşmak. Bu bağlamda Çin'den maksimum beklentimiz 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor. 'Başka pazarlarda nasıl telafi ederiz?' doğrultusunda çalışmalara başladık. Durumun tam netleşmesinden sonra yeni eylem planını açıklayacağız. Şu an süreci adım adım izliyoruz."
Çin için belirlenen hedefin yüksek olduğu ve telafisinin nasıl yapılacağı sorusuna Ersoy, 450 binin yüzde 20'sinin 90 bin olduğunu ve bu rakamın da ülke için büyük olmadığı yanıtını verdi.
Rakamın erişilemeyecek, düzeltemeyecek bir hedef olmadığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:
"Bu sene 52 milyondan 58 milyona çıkmayı düşünüyorsak demek ki 6 milyonluk bir artış bekliyoruz. Bunu çok rahat başka pazarlardan ikame ederiz. Ama gönül ister ki hiçbir pazarda aksama olmasın, biz seneyi hedeflerimizin üstüne kapatalım. Bu bağlamda şu an için endişe edilecek bir durum yok. Virüsün Çin ve dünya genelindeki gelişimini izlememiz gerekiyor. Biz de aşama aşama gelişmeler oldukça farklı önlem paketlerini açıklayacağız." dedi.
TAKSİCİLERİN EVRAK KONTROLÜ YAPMASI
Bakan Ersoy, "Taksiciler, turizm aracını durdurdular ve evrak kontrolü yaptılar. Bu turizmi nasıl etkiler?" sorusu üzerine ise turistin önünde gerçekleşen her huzursuzluğun turizmi olumsuz etkileyeceğini kaydetti.
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