Ersoy, BloombergHT televizyonuna yaptığı açıklamada yeni kruvaziyer limanının 2022 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Türkiye'ye yanaşan kruvaziyer gemi sayısının 2014'te yaklaşık 1,400 ile zirve yaptığını belirten Ersoy, 2023'te 2,000 gemiye ulaşmak istediklerini kaydetti.

İşte Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- Bu sene 52 milyon turizti geçmeyi hedefliyoruz, 2023'te de bu rakamı 75 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 7-8 baxcaklı bir eylem planı hazırladık bununla ilgili. Hem gelir, hem de turist sayısını artırmak.

- Turizm sadece Turizm Bakanlığı ile yapılacak bir şey değil, dipğer bakanlıklarla iş birliği yapmak zorundayız.

- 180 milyon dolarlık tanıtım bütçesinin 125 milyon doları sektör payından oluşacak

- Öncelikli olarak havaliman kapasitelerini göden geçirdik, ilave pistler devreye giriyor. Sabiha Gökçen'de Kasım 2020 itibari ile ek pisti devreye girecek.Antalya havalimanlarında kapasite artış çalışması yapılacak.

- Gastronomide UNESCO tescilli şehirlerimizin sayısını 2'den 7'ye çıkaracağız

- Kültür tarafında kazı alan yerlerine odaklanmaya karar verdik. Türkiye'de 153 kazı başkanlığı bulunuyor



- Gezen sergiler uygulamasına başladık

-Thomas Cook olayı arz güvenliği olayıdır

- Thomas Cook'un geriye kalan borcu 150 milyon Euro civarında

- Belli noktalarda tabelalar sökülüyor. Yoğun turizm yerlerinde özellikle bazı yerlerde Çince tabelalar istiyoruz. Çinlilerin yoğun ziyaret noktalarında çince tabelalar talep edeceğiz

- Uzakdoğu'dan mevcut 1,1 milyon olan ziyaretçi sayısını 4 milyona çıkarmak istiyoruz

- Booking tam olarak anlaşılamadı. Türk mahkemesi tarafından yürütmesi durduruldu. Yurt dışından Türkiye'ye yaptığı rezervasyonlarda sıkıntı yok. İki sıkıntı var. Birincisi, Boooking Türkiye'de vergi ödemek istemiyor, Türk kanunlarına karşı Türk tüketici sorunu almak istemiyor. Bizim kurallarımıza uymaları lazım.