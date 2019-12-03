DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Haluk Bilginer, yazar ve senarist Hakan Günday, yönetmen Onur Saylak ve yapımcı Kerem Çatay'ı kabul etti. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Bakan Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Haluk Bilginer'e plaket takdim etti.

Ardından Bakan Ersoy Bilginer'e, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA)'nın 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlüğü ve Türk Sinemasının 100 Yılı isimli kitabı hediye etti.