AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, devam eden orman yangınlarına ilişkin, "İnsanımızın yaralarını el birliği ile saracak, yaşamı normale döndüreceğiz. Ormanlarımızı yeniden yemyeşil birer cennet bahçesi yapacak, turkuaz denizlerimizle buluşturacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki, Hacı Bektaş Veli Müzesi ile türbesini ziyaret etti. Ersoy, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla, “İnsanlığın özü sevgi, barış, kardeşlik” sloganıyla Hacı Bektaş Veli Külliyesi önünde düzenlenen anma programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, ülke genelinde yaşanan yangınlarda yaşamını yitirenler ile görevlerini canla başla yerine getirirken şehadete yürüyen görevlilere Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diledi.

Türk milletinin bu sınamadan da alnı ak çıkacağını vurgulayan Ersoy, "İnsanımızın yaralarını el birliği ile saracak, yaşamı normale döndüreceğiz. Ormanlarımızı yeniden yemyeşil birer cennet bahçesi yapacak, turkuaz denizlerimizle buluşturacağız. Allah’ın izniyle bir çakıl taşından dahi vazgeçmediğimiz bu vatanın doğasını da içindeki canlıları da karamsarlığa teslim etmeyecek; dimdik ayakta kalarak, bir ve beraber olarak huzursuzluk ve umutsuzluk için çaba gösterenleri umudumuz, inancımız ve kararlılığımızla yine hüsrana uğratacağız." diye konuştu.

"Erenlerin ayak izlerini neden takip ediyoruz, öğütleri niçin her daim gönüllerimizde yankı bulmalı sorularının çok açık bir cevabı vardır" diyen Ersoy, şunları söyledi:

"Bizler, dünya denen bir yolda, bu yolun ahiret denen bir menzile ulaşacağı bilinciyle yürüyenleriz. Maksat odur ki en şerefliler olarak bizleri bu yola yolcu kılan Rabb'imize o şerefle kavuşalım, emaneti aldığımız gibi tertemiz teslim edenlerden olalım. Bunu başarabilmenin yolu nefis denen hasmı yenmekten, emredildiğimiz gibi dosdoğru olmaktan geçiyor. Bir sınav veriyoruz. Sorular belli, cevaplar zaten bize sunulmuş. Unutursak diye o kutlu 'Kitap' var, bakmak serbest. Anlayamadığın yerler olur diye öğretmenlerin en güzeli gönderilmiş, sormak serbest. Ve en başarılı öğrenciler geride ders notlarını bırakmış; adına hayat diyoruz, örnek alıp yaşamak serbest. İşte erenlerin ardına düşmemiz de 'Aramak açık bir sınavdır.' diyen Hacı Bektaş-ı Veli dergahına vakitlice dönüp gelmemiz de bundandır."

"CUMHURBAŞKANLIĞI VE UNESCO TARAFINDAN 2021, 'HACI BEKTAŞ VELİ YILI' İLAN EDİLDİ"

"Hünkarın ocağına misafir olmanın bir inanç, bir kültür ve fikir deryasına yelken açmak" gibi olduğunu kaydeden Ersoy, şunları kaydetti:

"O, kendimizi bulacağımız, bizde bizden fazlası olduğunu anlayacağımız, ötesine ulaşmak için arayışta olacağımız uzun bir yolda; huzurla, umutla ama 'Bitti' demeden, 'Oldum' diye düşünmeden daima yürümenin örneğidir. Neticede bizim sorumluluğumuz da budur. Koşulsuz, şartsız, kendi doğrularımıza saplanmadan, nefsimizi ikna etme derdine düşmeden hakikati aramak ile yükümlüyüz. Zira ancak arayan olunca yol bulunur, yol gösterenlerle yaren olunur, en nihayetinde de o yolu var edene kavuşulur. Şunu da unutmayalım, sadece kendimizden sorumlu değiliz. Peygamber Efendimiz, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' diyor. Hayrın peşinde koşmak dolayısıyla duymayana duyurmak, bilmeyene öğretmek, anlamayana anlatmak da lazım. Bizim çabamız da budur."

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılının UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri programına alındığını anımsatan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2021'i "Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan etmesiyle gerekli adımlar atılarak, bakanlıkları öncülüğünde onun öğretilerinin anlatılacağı etkinlikler düzenlenmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

"BU MANEVİ HAVAYI SOLUMAK İÇİN HERKESİ BURAYA DAVET EDİYOIRUM"

Uluslararası çok güzel bir sempozyum gerçekleştirerek dün etkinlikleri başlattıklarını hatırlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bilim insanlarımız, akademisyenlerimiz ve çevrimiçi olarak etkinliğe iştirak eden yabancı katılımcılarımızla Hacı Bektaş Veli'nin çağları ve sınırları aşan etkisi, izleri detaylarıyla anlatıldı; fikirler ve bilgiler paylaşıldı. Anadolu irfanını bina eden, yaşatan ve yayan manevi rehberlerimizin bilinmesini, fikirlerinin öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağladığımız ölçüde, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de insanlığa çok büyük bir fayda sunmuş, daha geniş kitlelerin sahipleneceği bir miras bırakmış oluruz. O yüzden yılmadan, usanmadan anlatmayı sürdüreceğiz.

Bu minvalde UNESCO ile iş birliği içinde etkinlikler düzenlemeye ve hünkarın sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Bu ocağın emanetlerine de bu bilinçle sahip çıkıyoruz. Restorasyonlarını titizlikle sonuçlandırdığımız bir Osmanlı sancağı, bir seccade ve bir örtüyü bugün itibarıyla Hacı Bektaş Müzemizin Kiler Evi Bölümü’nde sergiye açıyoruz. Yine bu büyük velimizi ağırlamış 800 yıllık bir kültür mirası olan Kadıncık Ana Evi’ni restore ettik. Hayırlı olmasını diliyor, bu manevi havayı solumak için herkesi buraya davet ediyorum."

Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milli ve manevi değerleri yaşatmak, daima güçlü kılmak ve geleceğe taşımak yolunda gerçekleştirdikleri çalışmalar, ayrıca bu yolda kendilerine sundukları güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

Programda, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de birer konuşma yaptı.

Tiyatro gösterisi ve dinleti sunulan programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, sanatçı Hülya Koçyiğit ve davetliler katıldı.