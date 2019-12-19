19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından organize edilen, ünlü isimlerle görme engelli çocukların aynı sahneyi paylaştığı, 'Hababam Sınıfı Parıltıyla' adlı oyunu izledi.
Seren Fosforoğlu'nun yönetiminde Zorlu PSM'de sahnelenen oyunun ardından açıklama yapan Mehmet Nuri Ersoy, etkinliğin çok özel olduğunu söyledi. Oyunda çok güzel bir performans sergilendiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Rıfat Ilgaz'ın çok önemli bir eseri 'Hababam Sınıfı'nı çok güzel sahnelediler ve beni çok etkilediler. Mahmut Hocamız ne demiş, 'Okul, dört tarafı duvarlarla çevrili, üzerinde damı olan bir yer değil. Her yer okuldur. Önemli olan öğrenmek, öğretmek, başarmak için bir gaye uğruna, birlikte çabalamaktır' demiş. Bugün bu salon, çok güzel bir okul oldu bizlere. Bir hayalin, azmin, başarı hevesinin nasıl iyi bir şekilde sonuçlandığını hep beraber öğrendik" dedi.
Mehmet Nuri Ersoy, oyunun çok güzel olduğunu vurgulayarak, duygularını "Çok küçük yaştan beri bunun eğitimini almışlar, öğrendiğim kadarıyla. Onların bu azminin sonucunu burada, kalabalık bir seyirci topluluğu önünde izlemek hem çok mutluluk vericiydi hem çok keyifliydi hem de açıkçası insana bir şeyler öğretiyordu. Yani unuttuğumuz, bazen görmezden geldiğimiz değerleri çok iyi öğrenme ve hatırlama fırsatı verdi. O açıdan etkilendim doğrusu. Onları sosyal hayata daha fazla katmamız gerekiyor. Bu bizim toplum görevimiz, her şeyden önce de devletimizin çok büyük bir sorumluluğu. O yüzden hatırlatma gereği duydum. Bu tarz kültürel faaliyetler için bizim birçok fonumuz, kaynağımız var. Biz seve seve destek veririz. O kaynaklardan yararlanmalarını sağlarız. Bu tarz kültürel faaliyetler, özellikle engelliler için yapılanlara, gerekirse yönetmeliğimizde değişiklik yapar ve daha fazla katkı veririz" sözleriyle dile getirdi.
Mehmet Nuri Ersoy, bu tür etkinliklerin yapılabileceği salon ihtiyacına yönelik olarak "Özellikle bu seneden itibaren salon sayısını arttırıyoruz. 2019'da başladık bu çalışmalara. Özel sektörden de salon kiralıyoruz. Eski salonları tekrar uzun vadeli olarak sahiplerinden kiralayarak, renöve ediyoruz. Her yıl seyirci sayısını da minimum % 10 - 30 arasında artırmayı planlıyoruz, Devlet Tiyatroları olarak. Açıkçası bunu sadece tiyatro olarak da yapmıyoruz. Hem güzel sanatlar hem opera-bale bölümümüz bu alanda çalışmalar yapıyor. 2023'e kadar milyonlara hitap edecek bir salon programı hazırlıyoruz. Bu programı da genişletmeye devam ediyoruz. Ne zaman bir talepleri olursa biz onları da karşılarız" dedi.
Görme engelli çocuk ve gençlerin rol aldığı oyunda, 'Hababam Sınıfı' öğretmenlerini Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Hakan Yılmaz, Şahnaz Çakıralp ve Okan Karacan'ın yanı sıra Doğukan Manço, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı ve Hande Sezer Pekcan canlandırdı. Geceye destek veren Nil Karaibrahimgil ile Gökhan Tepe de etkinlikte birer şarkı seslendirdi.
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