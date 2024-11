Bakan Ersoy: Gençlerimizi kültürel dayatmalara karşı savunmasız bırakmayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu.

Medeniyetin derinlerinden süzülerek gelen kültürün, "kim olduğumuz" sorusunun cevabı olduğunu belirten Ersoy, buna uygun olarak medeniyetin ürettiği değerleri yaşatmanın ve canlı tutmanın da öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.

"Ayrıca yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerimizin izini sürerek 12 binden fazla eseri ülkemizin kültür envanterine kazandırdık. Bunun yanı sıra çağın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yeni kütür merkezleri, sergi, sinema, tiyatro ve konser salonları inşa ettik. Kültür alanında yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde kültür turizminde de devrim niteliğinde adımlar atarak, her yıl milyonlarca misafirin ülkemizi ziyaret etmesini sağladık."

İnsanı merkeze alarak geliştirdikleri politikalar sayesinde yeni sanatçı ve kültür insanlarının yetişmesine de önemli katkı sağladıklarını belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Maalesef kültür endüstrisi dünyada en tartışmalı alanların başında geliyor. Dünya üzerinde emperyal iddialara sahip devletler, kendi kültürlerini de dünyaya ihraç etmek için yoğun bir çaba harcıyorlar. Tüm dünyaya kendi standartlarına uygun hareket edilmesini dayatıyorlar. Açık bir şekilde ifade etmemiz gerekirse, bugün kültür endüstrisi emperyalist devletlerin kendi kültürlerini ve değerlerini normalleştirme konusunda etkili bir silah olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla her zaman, her platformda ifade ettiğimiz gibi biz gençlerimizi, kendi evlatlarımızı küresel düzeydeki kültürel dayatmalara karşı asla savunmasız bırakmayacağız. Özünde merhameti, kardeşliği, ahlakı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her fırsatta ifade etmiş olduğu gibi, 'insanı birbirinin kurdu olarak değil umudu olarak görmeyi' önceleyen kültürel kimliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."