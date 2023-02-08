Bakan Ersoy, Deprem Koordinasyon Merkezinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştükten sonra Malatya kent merkezinde depremzedelerle bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Ersoy, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önüne kurulan mobil aşevi aracındaki faaliyetleri inceledi.

Burada spor salonunda ve çadırlarda konaklayan depremzedelerle görüşen Ersoy, sorun ve talepleri dinledi.