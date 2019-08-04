Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Kurban Bayramı 9 gün oldu mu? sorusuna yanıt tüm çalışanlar tarafından aranıyor. Turizmcilerden gelen "Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun" talebinin ardından gözlere hükümete çevrildi. Kurban Bayramı tatiline yönelik son açıklama ise Turizm Bakanı Ersoy'dan geldi. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatiline dair detaylar...

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN? 2019

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

11 Ağustos pazar günü başlayacak 2019 Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos çarşamba günü sona erecek. Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberimizde yer alacak.

BAKAN ERSOY'DAN KURBAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum" dedi.



BAKAN ALBAYRAK'TAN BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI

11 Ağustos pazar günü başlayacak 2019 Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos çarşamba günü sona erecek. Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Hükümetten ilk açıklama ise dün Bakan Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yöneltilen soru üzerine Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını ifade etti.