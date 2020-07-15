Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sahip olunan mukaddesatın tertemiz toprağında kök salan vatanın ve bayrak sevgisinin, Türk milletinin gerek duygu gerek düşünce dünyasında sarsılmaz bir iradenin muhafazası altında olduğunu belirtti.
Milletin tarih boyunca bu iradeyi test etmek isteyenleri, imkan ve koşullar ne olursa olsun mutlak bir hezimete uğrattığını ifade eden Ersoy, semalardaki ezan sesine, göklerdeki şanlı bayrağın çehresine ve vatan toprağının tertemiz sinesine uzanan her düşmanca elin, o eli kontrol eden akılla birlikte daima bertaraf edildiğini vurguladı.
Bakan Ersoy, şöyle devam etti:
"Ancak gördük ki bu çelikten iradeyi aşıp geçemeyenler, onlarca yıl o iradenin hamurundaki değerleri bulandırarak, temelden başlayıp yalan ve hileyle tüm benliğine sızarak amaçlarına ulaşmaya yol aramışlar. İşte bu hainler 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletten gasbettikleri makamları kudret, tankı, topu, uçağı kuvvet zannederek korkaklıklarını kibirleriyle bastırıp bir kez daha Türk milletine meydan okudular. Ama bir ömürlük ihanet, aziz milletimizin inanç ve kararlılığı karşısında bir gecede yerle yeksan oluverdi."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar." sözlerini anımsatan Ersoy, hainlerin güç hayallerinin, Erdoğan'ın dilinde ses bulan bir cümlelik gerçek önünde silinip gittiğini ifade etti.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:
"15 Temmuz gecesi seçtikleri liderin ardında tek vücut olup, iradesini canı ve kanıyla koruyan Türk milleti, ne kadar derine gizlense de varlığına sirayet etmiş ihaneti söküp atabileceğini, bu toprakları zehirlemek isteyen cerahati son zerresine kadar kurutabileceğini göstermiştir. Milli ve manevi varlığımız yolunda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu uğurda kanlarını döken kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum. Ferdi olmaktan tarifsiz bir gurur duyduğum aziz milletimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."
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