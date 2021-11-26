AA

Bakan Ersoy, Antalya Valiliğinde Vali Ersin Yazıcı ve bazı turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Ersoy, turizmin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu dile getirdi.

Ersoy, salgına rağmen 2021 sezonunun Antalya bölgesinde yoğun geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu açıdan sevinçliyiz. Sonuçta pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Bu yoğunluğun artarak devam etmesi için ki 2022'de Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor, gerekli koordinasyon toplantılarına başladık. Bu yıl sonu itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 9 milyonu geçecek. Şu anda çok yaklaştı, aralık ayını da düşündüğümüzde 9 milyonu geçmiş olacağız. Antalya'da önümüzdeki sezon beklentisi çok daha büyük. O yüzden valimiz, emniyet teşkilatı, havalimanı yetkilileri, ulaşım ve otel yetkilileriyle düzenli olarak toplantılara başlıyoruz. İlk toplantımızı da bugün yaptık."

Antalya Havalimanı'nda salgın koşullarının iyileştirilmesi, önlemlerin artırılması ve yolcu trafiğinin rahatlatılması konusunda da çalışmalar yaptıklarına işaret eden Ersoy, bu doğrultuda havalimanı kapasitesinin ciddi oranda artırılacağını bildirdi.

Toplantıda yoğunlaşan trafik konusunu da ele aldıklarını anlatan Ersoy, "Turizm bölgelerinde aldığımız önlemlerle ilgili ülkemize yoğun turist gönderen yabancı misyon temsilcilerine yönelik de düzenli olarak bilgilendirme prosedürleri oluşturuyoruz. Bugün güzel bir çalışma oldu, inşallah bir dizi toplantıyla sezona çok daha iyi Antalya ile girmiş olacağız." diye konuştu.