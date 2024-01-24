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        Haberler Gündem Bakan Ersoy, Anadolu kökenli 10 tarihi eserin İtalyadan yurda getirileceğini bildirdi

        Bakan Ersoy, Anadolu kökenli 10 tarihi eserin İtalyadan yurda getirileceğini bildirdi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan 10 eserin İtalyan Kültür Polisince Floransa'da ele geçirilerek, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve bakanlık yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 22:36 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:36
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        Türkiye'den İtalya'ya kaçırılan 10 tarihi eser yurda getiriliyor
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        Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den kaçırılan eserleri ait olduğu topraklara geri getirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

        "Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkartılan 10 pişmiş toprak eserimiz İtalyan Kültür Polisi tarafından Floransa'da yakalanarak Roma Büyükelçimiz Sayın Ömer Gücük ve bakanlığımız yetkililerine teslim edildi." bilgisini veren Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığı alanında yakın işbirliği içinde bulundukları İtalyan yetkililere, titiz takipleri için de Roma Büyükelçiliğine ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

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