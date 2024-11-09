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        Haberler Gündem Bakan Ersoy: 2024 yılı sonu ziyaretçi hedefini 61 milyona çıkardık

        Bakan Ersoy: 2024 yılı sonu ziyaretçi hedefini 61 milyona çıkardık

        Turizmde 61 milyon ziyaretçiyi hedeflediklerini anlatan Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yaptığı açıklamalarda "Bu rakamı da inşallah geçeceğiz" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:44 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:44
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        Bakan Ersoy: Hedef 61 milyon turist
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı sonu ziyaretçi hedefini 60 milyondan 61 milyona çıkarttıklarını belirterek, "Bu rakamı da inşallah geçeceğiz" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, MKYK Üyesi Menderes Türel, İl Başkanı Ali Çetin ve çok sayıda partilinin katılımıyla yapılan kongre, Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Jimnastik Salonu'nda düzenlendi. Bakan Ersoy, CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlunun evinde yaralı bulunmasının üzücü olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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        'TURİZMDE TÜRKİYE BİR DÜNYA MARKASI'

        Bu buluşmada hem Muratpaşa için yeni teşkilatın belirlenmesi hem de Antalya'nın geleceğine dair yeni hedefler belirlemek için bir arada olduklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin gücünü dünyaya gösteren, il teşkilatlarından genel merkeze kadar, her bir üyesiyle Türkiye'yi her alanda daha da ileri taşıyan bir ekibiz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde attığımız her adımda, bu toprakların kültürünü, medeniyetini, tarihini yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu ülkenin her köşesine hizmet götürmek için sizlerin desteğiyle var gücümüzle çabalıyoruz. Turizmde Türkiye'yi bir dünya markası yaparken, Antalya'mızı da hak ettiği zirveye çıkarıyoruz. Artık dünyanın dört bir yanından gelen insanlar, Antalya'nın güzelliklerini görmek için bu topraklara adım atıyorlar. Bu başarının ardında sizlerin emeği, gayreti ve AK Parti'nin güçlü vizyonu var" dedi.

        'MURATPAŞA DA TÜM DÜNYAYA TANITILACAK'

        Bu yıl Antalya'nın ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Ersoy, festivalle bu kez Antalya'nın sadece turizmle değil, zengin kültürel mirasıyla da öne çıkmasını sağladıklarını kaydetti. 9 gün boyunca 77'den fazla farklı noktada 285'ten fazla etkinlikle şehri bir kültür merkezi haline getirdiklerini belirten Bakan Ersoy, "Antalya'nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini tüm dünyaya tanıtıyoruz. Sadece Antalyalı kardeşlerimizin değil yabancı ziyaretçilerimizin de yoğun ilgisini çeken etkinliklere imza attık. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Antalya'mızın göz bebeği olan Muratpaşa da bu festivalle tüm dünyaya tanıtılacak" diye konuştu.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #61 milyon turist
        #haberler
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