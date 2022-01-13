Bakan Ersoy 2022 yılı minimum hedefini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, canlı yayında Türkiye'nin turizm vizyonu ve alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 2022 için minimum 35 milyar dolarlık gelir hedefi koyulduğunu belirten Bakan Ersoy, koronavirüsün Omikron varyantının atlatılmasıyla rezervasyonlarda artış yaşanacağı beklentisini ifade etti.

Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Turizm geliştirme ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı. Turizm geliştirme ajansının çalışanları tamamen profesyonellerden oluşuyor. Denetim mekanizmalarını çok iyi kurduk. Sertifikasyonu sağlayacak firmaları akredite ettik. Uluslararası firmaları seçtik. Ayda en az 2 kere sıkı denetim yapıldı. Mutasyonlarla karşılaşınca biz de kuralları değiştirdik. Bizden aylar sonra diğer ülkeler de bu sisteme geçmeye çalıştı ama bizim kadar başarılı olamadılar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE YEŞİL SERTİFİKASI

Sertifikasyon programı o kadar başarılı ki, hayatımızda kalıcı olacak. Kanun'da düzenlemeleri yapıldı. Kovid ile birlikte hijyen ön plana geçti. Hijyenle ilgili denetimlerle ilgili birçok kuralın kalıcı olması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm ve yeşil serfitikası birkaç yıla yayılacak. Sektörü buna hazır hale getirmemiz gerekiyor.

"35 MİLYAR DOLARLIK GELİR HEDEFİ KOYDUK"

Türkiye 2019'da iyi bir yıl geçirmiştir. Yaklaşık 51.7 milyon turist almıştık. Pandemi ile birlikte turist sayımız 16 milyona indi. Dünya ortalama yüzde 80 küçülürken, biz de yüzde 68'e varan bir küçülme ile karşılaştık. 2022 için minimum 35 milyar dolarlık Gelir hedefi koyduk.

"SAĞLIK TURİZMİNDE 'YÜZDE 10' HEDEFİ

22 ülkede televizyon tanıtımı yapıyoruz. THY'nin uçtuğu her yeri destinasyon olarak kabul ediyoruz, her noktaya konsantreyiz. Omikron mutasyonunu atlattıktan rezervasyonların artacağını düşünüyoruz. Geçen seneye göre erken rezervasyonda yüzde 65 civarında artış var. 2.5 milyon İngiliz turist bekliyoruz.

"SAĞLIK TURİZMİNDEN YÜZDE 10 PAY ALMA HEDEFİMİZ VAR"

Sağlık turizmi için kalanların süreleri uzun. Doğal olarak harcama tutarları da yüksek oluyor ve yanlarında refakatçı da getiriyor. Bunlara baktığımız zaman sağlık turizminin hayati önemi var. Sağlık turizminden yüzde 10 pay alma hedefimiz var.

"KRİZİ YAŞAMADAN GEÇİREN YEGANE ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Vaka sayıları çok oldu ama kimseyi koridorda bırakmadık, herkesin tedavisini üstlendik. Kriz yaşamadan geçiren yegane ülkelerden biri Türkiye. Bu da bizim için olumlu bir tanıtım oldu.

"TURİZM GELİŞTİRME AJANSI MARKALAŞMA YOLUNDA"

İstanbul gastronomide marka olacak. Türkiye'nin yatırım iştahı da var potansiyeli de var.Değişimlerden hiç etkilenmemek istiyorsanız sizin markalaşmanız gerekiyor. Misafirin istediği, tercih ettiği ürün haline gelirseniz, tur operatörlüğünün kime geçtiği sizi ilgilendirmez. Turizm geliştirme ajansı markalaşma yolunda önemli rolde.

"VERGİ YÜKLERİNİN AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin turizm potansiyeli çok fazla. İlk kez belli bir hedef doğrultusunda programlanıyor, stratejiler belirleniyor. Cumhurbaşkanımız stratejik sektör olarak ilan etmişti turizmi. Hedefe gitmek için ne gerekiyorsa adım adım atılıyor. Kural çok büyük bir etken gibi gözüküyor ama öyle değil. Biz kişi başı gelirimizi de artırmak istiyoruz ama markalaşarak hak ettiğimiz yere de gelmeye çalışıyoruz.

"TEŞVİKLİ KREDİ HAZIRLIĞIMIZ VAR"

Önceliğimiz yerli istihdam. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Turizm okullarına öğrencilerin talebi arttı. Öğrenciler 3 lisan öğreniyor ve istihdama katkı sağlıyor. Lojman sıkıntısı var. Otellerin yoğun olduğu bölgelerde lojman ihalelerini açıyoruz. Bu sorunu da kökten çözmüş olacağız. Teşvikli kredi çalışması hazırlığımız var. Vergi yüklerinin azaltılması için çalışıyoruz.

"BEKLENTİNİN ÇOK ÜZERİNDE BİR İHALE GERÇEKLEŞTİ"

Bodrum kalesinde uzun bir restorasyon süreci vardı. Bu süreci hızlandırdık. Hizmete açmak önemli. Kesintiyi uzun yaptığınız zaman o pazar değer kaybeder. Geçen yılın sonlarına doğru Antalya Havalimanı ihalesine çıktık. Beklentilerin çok üzerinde bir ihale gerçekleştirildi. Bu Türkiye'nin ekonomisine, turizmine olan güvenin tescili.