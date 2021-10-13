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Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "G-20 toplantilari kapsamında Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerimiz, ticaret ve yatırım konularını ele aldık." dedi