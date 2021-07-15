Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz, 15 Temmuz'da destan yazdı, dünyaya demokrasi dersi verdi. Binlerce yıl geçse de unutmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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