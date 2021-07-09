Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Londra merkezli Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odasının (TBCCI) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldık. Ekonomik görünüm, reform programımız ve ülkemizdeki yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk."
"TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA YATIRIMLARDA EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELERDEN"
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Elvan, Birleşik Krallık iş dünyasının önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda 'Ekonomik Görünüm ve Reform Programı' başlıklı sunum yaptı.
Ekonomik Reform Programı'nın kırılganlıkları azaltma, verimliliği ve rekabet gücünü artırma hedefiyle hazırlandığına işaret eden Elvan, programdaki makroekonomik politikaları ve yapısal reformları başlıklar halinde anlattı.
Küresel ekonomik görünümdeki fırsatlar ve riskler kapsamında, Kovid-19'a karşı aşılamadaki gelişmelere değinen Elvan, Türkiye'nin aşılamada hız kazandığını, ağustos ayının sonunda yüksek aşılama düzeyine ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Elvan, salgın sonrası üretimdeki iyileşmeye ve yatırımlara da dikkati çekerek, Türkiye'nin güçlü ve dinamik bir sanayi üretim altyapısına sahip olduğunu, Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yatırımlarda en hızlı büyüyen ülkelerin başında geldiğini vurguladı.
Türkiye'de ekonomik aktivitenin 2020'in ikinci yarısından sonra hızlı bir şekilde toparlanmaya başladığını hatırlatan Elvan, ihracatta ve turizm gelirlerindeki artış ve altın ithalatında devam eden normalleşmeyle cari açığın 2021'de yüzde 3 civarında gerçekleşebileceğini bildirdi.
Dinamik iş gücünün bir avantaj olduğuna işaret eden Elvan, enflasyon tarafında ise fiyat istikrarının, finansal istikrar ve ekonomik istikrarı sağlamanın anahtarı olduğunu dile getirdi.
Elvan, yüksek küresel borç yüküne değinerek, borçluluğun hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde arttığını, Türkiye'nin ise bu konuda daha iyi bir performans gösterdiğini aktardı.
Küresel tedarik zincirleri içinde Türkiye'nin avantajlı konumunun ticarette ulaşım maliyetlerini azalttığını ifade eden Elvan, Orta Asya ve Orta Doğu'ya yönelik gelişmiş dağıtım ağlarına sahip olan Türkiye'nin İngiliz şirketleri için önemli avantajlar sağladığını belirtti.
Yatırımcılara yönelik teşviklerden de bahseden Elvan, Türkiye'nin yabancılar için fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.
Bakan Elvan, sunumun ardından, programa katılan şirket yöneticilerinin Türkiye ekonomisine ve Türkiye'de yatırım imkanlarına ilişkin sorularını da yanıtladı.
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