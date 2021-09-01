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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın ikinci çeyreğinde elde edilen yüzde 21,7'lik büyüme rakamına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız." dedi