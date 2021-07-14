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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görüşmeye dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Farklı sektörlerden Çinli yatırımcılarla buluştuk. Reform programımız, yerel paralarla ticaret, yüksek teknoloji yatırımları, Kuşak ve Yol Girişimi konularını masaya yatırdık. Reel sektör öncülüğünde büyümek için, ekonomi diplomasisini en verimli şekilde kullanacağız!" ifadelerine yer verdi