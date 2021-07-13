Bakan Elvan, Alman şirket yöneticileriyle bir araya geldi

Geçen yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdüğünü söyleyen Elvan, bu yılki büyümeye ilişkin öncü göstergelerin çok olumlu geldiğini, Türkiye ekonomisinin yılsonunda yüzde 7 civarında bir büyüme gösterebileceğini kaydetti.
Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen cari işlemler tarafında umut verici gelişmeler olduğuna da işaret eden Elvan, güçlü ihracat performansı, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki ılımlı toparlanmanın bu olumlu görünümün ana itici unsuru olduğunu belirtti.
"EKONOMİ POLİTİKASINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"
Elvan, ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Türkiye’nin ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.
Maliye politikaları ile para politikalarının el ele yürüyeceğine işaret eden Elvan, mali disiplinin son 19 yılda Türkiye ekonomisinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.
Mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları kapsamında kırılganlıkları azaltma, verimliliği ve rekabeti artırmaya yönelik ekonomik eylemler dizisi tasarladıklarını belirten Elvan, tüm bu eylemlerin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.
"YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK"
Yatırımları teşvik etmek için de atacakları adımlar hakkında da bilgi veren Elvan, Yatırım Teşvik Sistemini sadeleştirip yeniden düzenleyeceklerini söyledi.
Elvan, “Öngörülebilirliği artırmak ve bürokrasiyi azaltmak için Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu’nu kuracağız. Proje bazlı teşvikler için nakit teşvik uygulamalarını başlatacağız. Yeni yatırımlar için diğer vergi ödemelerinden belirli bir oranda yatırım katkı payı düşülmesine izin vereceğiz. Küresel değer zincirlerinin ilave entegrasyonu için ürün bazlı destek programları uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan konuşmasının ardından, programa katılan Alman şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin Türkiye ekonomisine ve Türkiye’de yatırım imkânlarına ilişkin sorularını da yanıtladı.
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