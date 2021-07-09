Bakan Elvan ABD'li mevkidaşıyla görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Sn. Janet L. Yellen ile görüştük. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" açıklamasında bulundu