Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından TÜİK'in açıkladığı aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Elvan, " Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz." açıklamasında bulundu

"2021 REFORM YILI OLACAK"

2021 yılının, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacağını belirten Bakan Elvan, "Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır.Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız." dedi